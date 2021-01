Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de Varane !

Publié le 18 janvier 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que son contrat au Real Madrid arrivera à son terme en juin 2022, Raphael Varane pourrait bientôt se voir offrir une prolongation par le club de la capitale espagnole.

Arrivé au Real Madrid en 2011 en provenance du RC Lens, Raphael Varane s’est progressivement imposé au sein du club de la capitale espagnole et a fini par y devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Aux côtés de Sergio Ramos, il fut ainsi l’un des grands architectes des succès de l’écurie madrilène ces dernières années. Seulement voilà, à un an et demi de la fin de son contrat, l’international français suscite des convoitises. Il a par exemple été annoncé que Manchester United était intéressé par la perspective de recruter Raphael Varane. Cependant, au sein du Real Madrid, l’hypothèse de se séparer du Champion du Monde 2018 ne serait clairement pas à l’étude…

Le Real Madrid souhaite prolonger Raphael Varane