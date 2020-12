Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp tape du poing sur la table pour Salah

Publié le 27 décembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Bien que les situations financières des deux clubs ne sont pas florissantes, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient très attentifs à l’évolution de la situation de Mohamed Salah à Liverpool. L’Égyptien avait d’ailleurs ouvert la porte à une potentielle arrivée en Espagne le week-end dernier. Mais pour Jürgen Klopp, cette histoire prendrait des proportions plus importantes qu’elle ne devrait.

Arrivé à l’été 2017 à Liverpool, Mohamed Salah s’est immédiatement intégré au mythique club anglais en devenant à la fois un pilier de l’effectif de Jürgen Klopp et une star au rayonnement marketing important. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Reds , Mohamed Salah pourrait ne pas honorer son engagement envers Liverpool jusqu’à son terme pour la simple et bonne raison que son profil plairait au Real Madrid, au FC Barcelone ainsi qu’au PSG comme Goal l’a révélé mardi soir. Samedi dernier, l’international égyptien laissait d’ailleurs la porte ouverte à un challenge au FC Barcelone ou au Real Madrid lors d’un entretien accordé à As . « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club ». Un message qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. The Athletic révélait cependant mercredi que Mohamed Salah pourrait se servir de cette situation et des options espagnoles afin d’obtenir le meilleur deal possible pour une future prolongation, sachant pertinemment que son prochain contrat sera le plus lucratif de sa carrière.

Jürgen Klopp s’interroge sur les raisons de Mohamed Salah de quitter Liverpool