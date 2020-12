Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation fracassante sur une cible hivernale de Puel !

Publié le 27 décembre 2020 à 14h15 par La rédaction

En quête de renforts offensifs lors du prochain mercato hivernal, Claude Puel aurait ciblé Mostafa Mohamed, jeune attaquant de Zamalek, en Egypte. Les Verts pourraient avoir un gros coup à jouer avec l'international égyptien, qui souhaiterait quitter son club dès cet hiver.

Le mercato hivernal s'annonce décisif à l'ASSE. Après une première partie de saison chaotique, les Verts ont réussi à rester à distance de la zone de relégation sans pour autant être à l'abri, ne possédant que six points d'avance sur Lorient (18e). Afin de redresser la situation au plus vite, Claude Puel a ainsi ciblé deux postes à renforcer en priorité : un défenseur central et un attaquant. Si William Saliba était ciblé pour prendre la succession de Wesley Fofana en défense, son arrivée semble désormais plus que compromise. En attaque, l'ASSE s'intéresse à Islam Slimani, comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com le 18 décembre dernier, mais le dossier s'annonce compliqué. Les dirigeants stéphanois seraient ainsi passés à l'action pour Mostafa Mohamed, attaquant international égyptien de 23 ans. Et le club du Forez aurait un gros coup à jouer avec le buteur de Zamalek...

«J'ai parlé avec Mostafa Mohamed, il insiste pour partir jouer à l'étranger»