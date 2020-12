Foot - Mercato - OM

Mercato : Didier Quillot a l'origine d'un coup de tonnerre pour la vente de l'OM et de l'ASSE ?

Publié le 27 décembre 2020 à 15h30 par La rédaction

Au cours d’une année particulièrement difficile pour la majorité des clubs français, l’ASSE et l’OM pourraient être les deux prochains clubs à être rachetés au cours des prochains mois. Les deux clubs font notamment l’objet d’un intérêt de la part d’un ancien homme fort du football français, en la personne de Didier Quillot, ancien directeur général de la LFP...

Comme attendu, la pandémie mondiale de Covid-19 a largement impacté les clubs à travers l’Europe. La Ligue 1 n’a pas été épargnée, alors que même le PSG a dû se contenter d’un mercato à l'économie. De plus, la polémique des droits TV et le feuilleton Mediapro ont convaincu certains propriétaires de vendre dans la précipitation, comme au LOSC, où Gérard Lopez a récemment été poussé vers la sortie et le club revendu dans la foulée à deux fonds d’investissement. D’autres clubs pourraient subir le même sort au cours des prochains mois, à l’image de l’ASSE et l’OM, deux clubs en crise financière depuis plusieurs années, et qui font l’objet d’un intérêt de Didier Quillot, qui pourrait revenir sur le devant de la scène du football français, quelques mois après son départ de son poste de directeur général de la Ligue de Football Professionnel...

Didier Quillot surveille l’évolution de la situation à l’OM...

Malgré une saison 2019-2020 particulièrement convaincante sur le plan sportif, l’OM est en grande difficulté financière depuis plusieurs saisons, et Frank McCourt songerait d’ores et déjà à vendre le club, quatre ans après son rachat. Tout au long de l’année, plusieurs noms sont revenus avec insistance concernant de potentiels investisseurs, à l’image du Saoudien Al-Walid Bin Talal et du tandem Mohamed Ayachi Ajroudi-Mourad Boudjellal. Toutefois, l’homme d’affaires américain pourrait voir une nouvelle piste se développer au cours des prochaines semaines pour la vente de l’OM. En effet, selon les informations de Thibaud Vézirian, Didier Quillot serait à la recherche d’investisseur pour racheter l’OM, mais les Saoudiens n’auraient pas abandonné l’idée du rachat du club phocéen : « Je sais que les Saoudiens manient extrêmement bien les médias pour faire parler d’eux, même s’ils n’ont pas trop d’intérêts pour un club. Il faut donc faire très attention avec ça (…) Pour autant, ce qui me met la puce à l’oreille c’est que j’ai eu ces infos concernant la recherche d’investisseurs par Didier Quillot, que l’OM était à nouveau mis en vente suite à la pause par Frank McCourt pendant une partie de l’année 2020, et quand je relance mes informateurs saoudiens qui n’ont eu que de bonnes infos cette année, ces sources font profil bas depuis quelques semaines, et ça me met la puce à l’oreille. Je mène l’enquête, mais j’avais dit que le jour où on ne donne plus d’informations et qu’on est en période de travail secrète, ça veut dire que les choses avancent réellement. Donc, j’ai envie de penser que certains investisseurs et certaines personnes intéressées par l’OM sont dans ce processus d’offre d’achat, de tractations ou de négociations, que ça reste secret et qu’il n’y a rien qui peut fuiter. (…) Ça ne veut pas dire que c’est la réalité, mais ça veut dire qu’il y a des indices qui font penser que… » a-t-il déclaré ce samedi sur Youtube . Didier Quillot pourrait ainsi jouer un rôle majeur dans le rachat de l’OM, mais garde un œil sur les autres clubs de Ligue 1 en difficulté ces derniers mois, en l'occurrence l’ASSE.

... Mais également à l’ASSE !