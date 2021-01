Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va tout faire pour cette grande priorité de Pochettino !

Publié le 18 janvier 2021 à 20h10 par T.M.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Mauricio Pochettino a fait de Dele Alli sa priorité pour cette hiver. Pour l’entraîneur du PSG, l’objectif est bel et bien clair et Leonardo ferait tout pour satisfaire l’Argentin.

En ce mois de janvier, Mauricio Pochettino, à peine arrivé, pourrait déjà apporter quelques changements à l’effectif du PSG. Qui pourrait donc venir rejoindre l’Argentin dans la capitale ? Aux yeux du natif de Murphy, la priorité est claire. En effet, selon les informations du 10sport.com, Pochettino souhaite retrouver Dele Alli, son ancien protégé à Tottenham, préférant ainsi l’arrivée du Britannique à celle de Christian Eriksen, dont le nom revient également souvent au PSG en ce mois de janvier.

« Le PSG pousse pour Dele Alli »