Mercato - Real Madrid : Plus qu'une question de jours pour ce protégé de Zidane ?

Publié le 18 janvier 2021 à 23h00 par La rédaction

Le Real Madrid et Luka Modric souhaiteraient prolonger leur aventure commune et les différentes parties oeuvrent pour y parvenir prochainement.

« Ma prolongation de contrat ? Je ne peux pas dire grand chose concernant ma situation avec le Real Madrid. Je parle avec le club et les choses vont dans la bonne direction. Je suis satisfait par l'évolution des discussions. » Interrogé récemment en conférence de presse sur son avenir, Luka Modric s'est montré optimiste. À 35 ans, celui qui a remporté quatre Ligue des Champions et deux titres de champion d'Espagne avec le Real Madrid est un joueur indiscutable dans les plans de jeu de Zinédine Zidane et le fait qu'il arrive en fin de contrat n'y change rien. Luka Modric veut rester au Real Madrid. Et le dossier avance dans ce sens.

« L'accord est imminent »