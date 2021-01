Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Luka Modric déjà trouvé ?

Publié le 18 janvier 2021 à 16h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric pourrait quitter le Real Madrid librement l'été prochain. Alors qu'il a ouvert la porte à un départ à la Maison-Blanche, Rodrigo de Paul pourrait combler le vide laissé par l'international croate.

Arrivé de Tottenham à l'été 2012, Luka Modric pourrait faire ses valises après 9 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid. Engagé jusqu'au 30 juin, l'international croate pourrait quitter la Maison-Blanche librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très rapidement. D'ailleurs, le milieu de terrain de 35 ans peut déjà négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Et bien qu'il ait maintes fois répété son intention de rester au Real Madrid, le temps joue clairement contre lui. D'autant qu'un joueur se serait déjà porté candidat pour prendre sa succession.

Rodrigo de Paul, le digne successeur de Luka Modric ?