Mercato - Real Madrid : Une menace à 90M€ pour Zidane avec Haaland ?

Publié le 18 janvier 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Zinedine Zidane serait en concurrence avec le FC Barcelone, Manchester City et Chelsea pour Erling Braut Haaland. Déterminés à prendre les devants sur ce dossier, les Blues seraient prêts à employer les grands moyens. Alors qu'Erling Braut Haaland disposerait d'une clause libératoire de 75M€ à partir de juin 2022, Frank Lampard aurait l'intention d'offrir une somme avoisinant les 90M€ au Borussia Dortmund dès l'été prochain.

Auteur d'un début de saison 2019-2020 fracassant, Erling Haaland aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid. Au terme d'une véritable bataille royale, le Borussia Dortmund s'est finalement octroyé l'ancienne pépite du RB Salzbourg en janvier 2020. Malgré son échec sur ce dossier il y a un an, Zinedine Zidane n'aurait pas oublié l'idée de recruter Erling Braut Haaland. Toutefois, la lutte serait encore féroce et le prix du joueur aurait explosé. Transféré au BVB pour une somme proche de 20M€ lors du dernier mercato hivernal, l'international norvégien disposerait d'une clause libératoire à hauteur de 75M€. Une clause libératoire qui ne devrait être effective qu'à partir de juin 2022. Et cette dernière n'effraierait en aucun cas les courtisans d'Erling Braut Haaland. En effet, le Real Madrid devrait se frotter à la fois au FC Barcelone, à Manchester City et à Chelsea pour le recrutement du buteur de 20 ans.

Une enveloppe de 225M€ utilisée pour Haaland ?

En ce qui concerne Manchester City, Pep Guardiola ne devrait pas lésiner sur les moyens pour s'offrir Erling Braut Haaland. Alors qu'il devrait bénéficier d'un budget de 225M€ pour le prochain mercato estival, le technicien des Citizens aurait déjà une idée bien précise des joueurs qu'il voudrait recruter. Comme l'a indiqué le Daily Telegraph ce dimanche, Pep Guardiola voudrait s'offrir un arrière gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Aux avant-postes, l'ancien du FC Barcelone aurait plusieurs noms en tête, et notamment celui d'Erling Braut Haaland. Avec une enveloppe à hauteur de 225M€, le coach de Manchester City pourrait donc mettre une grosse somme sur la table pour s'octroyer le buteur du Borussia Dortmund. Et pour ne pas arranger les affaires de Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, Chelsea envisagerait également de casser sa tirelire pour Erling Haaland.

Lampard préparerait une offre de 90M€ pour Haaland

D'après les indiscrétions de The Athletic , divulguées ce lundi, Chelsea aurait fait d'Erling Braut Haaland sa priorité et se préparerait à mettre le paquet sur lui pour rafler la mise. Une information confirmée par Pipe Sierra. A en croire le journaliste de Win Sports TV , Frank Lampard envisagerait sérieusement l'idée d'offrir 90€ pour le transfert d'Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si une telle offensive fera plier la direction du Borussia Dortmund.