Mercato - PSG : Pour la grande priorité de Pochettino, Leonardo est en difficulté !

Publié le 19 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à retrouver Dele Alli au PSG, Mauricio Pochettino ferait le forcing en coulisses pour recruter le meneur de jeu de Tottenham. Mais ce dossier s'annonce très compliqué.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli est la grande priorité de Mauricio Pochettino au PSG. Il faut dire que l'international anglais traverse une période très délicate à Tottenham où il n'entre plus dans les plans de José Mourinho. « Dans chaque vestiaire, il y a des joueurs malheureux, c'est sûr. Si l'un d'entre nous, de mon domaine, vous dit que dans son vestiaire il n'y a que des joueurs heureux, je ne pense pas que ce soit vrai. Ou bien quelqu'un est très chanceux d'avoir un miracle entre les mains. Alors vous pouvez avoir un professionnel malheureux, et le professionnel malheureux est celui qui est malheureux mais qui sent que son devoir est de travailler, travailler, travailler et travailler. Et il y a le malheureux qui croit que ce n'est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l'équipe et pour le club », lâchait d'ailleurs le Special One ces derniers jours en conférence de presse. Mais ce dossier est loin d'être aussi simple qu'il y paraît.

Tottenham est intransigeant pour Alli

En effet, Eurosport.uk fait le point sur la situation de Dele Alli et révèle que le principal obstacle dans ce dossier sera l'intransigeance de Tottenham. Les positions des deux clubs sont assez éloignées puisque le PSG souhaiterait obtenir un prêt de 18 mois avec à la clé une option d'achat alors que les Spurs semblent simplement ouverts à l'idée d'un prêt de 6 mois sans option d'achat. Et pour cause, Daniel Levy, président de Tottenham semble convaincu que Dele Alli peut toujours s'imposer au sein du club londonien à l'avenir et ne veut donc pas prendre le risque de laisser filer définitivement son joueur. L'international anglais de son côté est encore dans le flou. S'il ne souhaite pas absolument quitter Tottenham, il a bien conscience que son manque de temps de jeu pourrait lui coûter sa place à l'Euro et il a donc fait savoir à sa direction qu'il ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre un grand club européen. Des sources proches de Dele Alli ont toutefois assuré à Eurosport qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'issue de ce dossier qui pourrait donc nous tenir en haleine jusque dans les dernières heures du mercato.

Leonardo ne ferme pas la porte