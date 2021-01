Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real, Barça… Le feuilleton David Alaba s’emballe !

Publié le 19 janvier 2021 à 15h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, David Alaba suscite de nombreuses convoitises. La presse espagnole indique ce mardi que son arrivée au Real Madrid serait presque bouclée, mais rien ne serait encore fait dans ce dossier si l’on en croit l’entourage du joueur. Le FC Barcelone, le PSG et plusieurs grosses écuries de Premier League restent à l’affût.

Refusant de répondre aux exigences de son joueur, le Bayern Munich s’apprête à faire ses adieux à David Alaba. Une prolongation de l’Autrichien en Bavière semble inimaginable aujourd’hui, de quoi susciter l’intérêt de plusieurs cadors européens. Et c’est le Real Madrid qui apparaît en pole position actuellement. Les Merengue ne sont pas assurés de conserver Sergio Ramos, également en fin de contrat, et souhaitent renforcer leur secteur défenseur avec Alaba, libre à l’issue de la saison. Ce mardi, Marca avance même que tout serait déjà bouclé dans ce dossier. D’après le quotidien espagnol, David Alaba aurait déjà passé sa visite médicale et trouvé un accord avec la Casa Blanca , lui permettant de percevoir un salaire de 11M€ par an. Cependant, l’information a rapidement été démentie en Allemagne et par l’entourage du joueur lui-même.

Le Real Madrid favori, le Barça outsider, le PSG et les autres à l’affût