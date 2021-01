Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit encore se méfier pour Milik !

Publié le 19 janvier 2021 à 13h30 par A.C.

Le dossier Arkadiusz Milik ne semble pas encore totalement bouclé pour l’Olympique de Marseille. Deux détails pourraient venir remettre en cause ce dossier...

André Villas-Boas pourrait bientôt compter sur un nouvel attaquant. De plus en plus de sources annoncent en effet un Arkadiusz Milik toujours plus proche de l’Olympique de Marseille. Totalement isolé au Napoli, où il ne joue plus depuis le début de la saison, le Polonais pourrait être prêté à l’OM et ainsi retrouver le terrain. C’est d’ailleurs ce point précis qui aurait fait pencher la balance en faveur de Pablo Longoria et l’OM, alors que des clubs comme la Juventus ou l’Inter semblaient avoir les faveurs de Milik. Avec l’Euro en ligne de mire, l’attaquant souhaite en effet revenir dans les petits papiers du sélectionneur polonais le plus rapidement possible. Mais tout récemment, Villas-Boas a surpris tout le monde avec une sortie pessimiste concernant ce dossier. « Milik, peut-être dans les prochains jours… Je ne sais pas si on peut le faire dans les prochains jours, c'est un dossier compliqué » a déclaré le coach de l’OM, en conférence de presse. « Sinon on continue à travailler les autres dossiers, mais comme je vous l’ai dit, ça peut durer jusqu'à la fin du mercato ». Surprenant vu les dernières indiscrétions sur le sujet, que RMC Sport annonce proche d’un dénouement.

Une clause anti-Serie A qui ne plaît pas du tout à Milik

Pourtant, les inquiétudes d’André Villas-Boas semblent fondées. Ce mardi, Tuttosport annonce que le président Aurelio De Laurentiis souhaite insérer une clause assez particulière pour Arkadiusz Milik. Cette clause empêcherait l’attaquant de retourner en Serie A pour un nombre précis d’années et semble essentielle pour le président du Napoli. Il ne faut en effet pas oublier que l’été dernier, De Laurentiis a décidé de mettre de côté Milik, car il le soupçonnait de ne pas vouloir prolonger à cause d’un accord trouvé en cachette avec la Juventus. Justement, Tuttosport assure que Milik serait totalement contre cette clause et refuserait actuellement de signer l’accord. Il penserait en effet toujours pouvoir rebondir à la Juventus ou à l’Inter, après un passage à l’OM. Il Corriere dello Sport laisse entendre que De Laurentiis pourrait finalement mettre de côté cette clause anti-Serie A, mais pour le moment elle représenterait toujours un danger pour l’OM.

