Mercato - OM : Longoria va bien frapper un énorme coup !

Publié le 19 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Ancien buteur de l'OM, Fabrizio Ravanelli s'est prononcé sur la probable arrivée d'Arkadiusz Milik à Marseille. Et l'ancien attaquant italien se réjouit déjà.

« Milik, peut-être dans les prochains jours… Je ne sais pas si on peut le faire dans les prochains jours, c'est un dossier compliqué. Sinon on continue à travailler les autres dossiers, mais comme je vous l’ai dit, ça peut durer jusqu'à la fin du mercato ». Bien qu'André Villas-Boas ait affiché un peu de pessimisme pour l'arrivée d'Arkadiusz Milik, il semblerait que l'arrivée de l'attaquant Polonais à l'OM soit en excellente voie. Une très bonne nouvelle aux yeux de Fabrizio Ravanelli.

Ravanelli déjà fan de Milik