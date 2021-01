Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche déjà un indice de taille sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 19 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a rejoint le PSG en début d'année pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien, Leonardo voit loin avec l'Argentin.

En fin d'année, le Paris Saint-Germain a décidé de remplacer Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino. Et pour cause, avec le technicien argentin, le PSG a un un objectif très clair, à savoir affirmer enfin un projet de jeu clair. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund n'a pas réussi à donner un vrai style de jeu à son équipe, c'est donc sur ce point-là que Leonardo va insister avec Mauricio Pochettino. Et visiblement, le directeur sportif du PSG compte laisser du temps à l'Argentin.

«Ça ne se fait pas en quelques semaines mais sur plusieurs années»