Mercato - OM : Un dernier détail invraisemblable à régler pour Milik ?

Publié le 19 janvier 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que les discussions entre Naples et l'OM seraient très avancées pour l'obtention du prêt d'Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais attendrait encore que le club italien retire ses actions en justice à son encontre.

Depuis plusieurs mois, l'OM en quête d'un nouvel avant-centre afin de concurrencer Dario Benedetto qui traverse une période très délicate depuis le début de saison. Et après avoir multiplié les pistes, le club phocéen touche au but puisque les discussions entre Naples et l'OM au sujet d'Arkadiusz Milik sont très avancées. Selon Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC Sport , les deux clubs devraient s'entendre sur un prêt avec une option d'achat estimée à 8M€ ainsi que 4M€ avec bonus. Malgré tout, il resterait un dernier détail inattendu à régler.

Naples doit abandonner ses poursuites contre Milik