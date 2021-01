Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première recrue estivale s’offre à Longoria !

Publié le 19 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que Pablo Longoria s’active en ce mercato hivernal pour offrir du sang neuf à André Villas-Boas, le « Head of Football » de l’OM aurait déjà une opportunité pour l’été prochain.

Malgré des moyens limités, Pablo Longoria redouble d’ingéniosité pour renforcer l’effectif de l’OM. L’été dernier, il a ainsi offert pas moins de 5 recrues à André Villas-Boas. Cet hiver, c’est Pol Lirola qui a déjà rejoint le club phocéen et dans les prochaines heures, c’est Arkadiusz Milik qui devrait s’engager avec l’OM. Alors que cela pourrait encore bouger sur la Canebière, il faut aussi déjà penser à la saison prochaine et penser au mercato estival. Et pour Pablo Longoria, une possible recrue serait déjà sous ses yeux.

Balerdi veut rester !