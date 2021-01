Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà deux recrues actées pour la saison prochaine ?

Publié le 19 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Après avoir multiplié les prêts pour se renforcer afin de contrer ses problèmes financiers, l'OM envisage déjà de conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola.

En grandes difficultés financières, l'OM a décidé de miser sur des prêts pour se renforcer. Ces derniers jours, Pol Lirola a ainsi été prêté avec option d'achat. L'été dernier, ce sont Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi qui avaient été prêtés. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a d'ailleurs évoqué la possibilité de conserver le défenseur argentin, prêté par le Borussia Dortmund : « On parle beaucoup avec lui, c'est important pour lui de faire un bon match mercredi. On pense toujours qu'il peut devenir un grand central, et j'espère qu'il va continuer ici ». Mais ce n'est pas le seul joueur qui pourrait être conservé.

Lirola et Balerdi conservés ?