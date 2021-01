Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Cuisance… Longoria devra faire un énorme choix !

Publié le 18 janvier 2021 à 17h15 par G.d.S.S.

Proche d’obtenir le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik, l’OM a bouclé d’autres opérations similaires ces derniers mois. Mais Pablo Longoria n’aura pas les moyens de garder l’ensemble de ces joueurs l’été prochain…

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait bouclé l’arrivée de deux éléments sous la forme de prêt avec option d’achat : Leonardo Balerdi et Mickaël Cuisance. Et alors qu’il travaille avec des moyens financiers limités, Pablo Longoria a réitéré avec cette formule cet hiver puisque Pol Lirola est également prêté avec option d’achat par la Fiorentina et que le directeur sportif de l’OM aurait trouvé un accord avec Naples sur cette même base concernant Arkadiusz Milik. Mais il faudra faire des choix dans les mois à venir…

L’OM ne pourra pas garder l’ensemble des prêts