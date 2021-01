Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement à 18M€ dans le dossier Laborde ?

Publié le 18 janvier 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Annoncé pendant un moment dans le collimateur de l’OM pour venir renforcer l’attaque cet hiver, Gaëtan Laborde pourrait finalement quitter Montpellier pour prendre la direction de l’Angleterre.

Alors que l’OM semble se rapprocher du recrutement d’Arkadiusz Milik (Naples) pour renforcer son secteur offensif cet hiver, Pablo Longoria avait pourtant songé à d’autres profils à cet effet, et notamment celui de Gaëtan Laborde. L’attaquant montpelliérain de 26 ans réalise une très bonne saison avec notamment 6 buts et 6 passes décisives à son compteur en Ligue 1, et un club étranger semble d’ailleurs bien plis déterminé que l’OM dans ce dossier.

West Ham propose 18M€ pour Laborde