Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler une opération à 12M€ !

Publié le 19 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 19 janvier 2021 à 8h16

En discussions avec Naples pour l'arrivée d'Arkadiusz Milik, l'OM aurait sérieusement avancé dans ce dossier qui devrait être bouclé ce mardi.

Voilà plusieurs mois que l'Olympique de Marseille cherche un avant-centre de référence. Après avoir échoué à dénicher la perle rare l'été dernier, Pablo Longoria, nommé head of football du club phocéen en plein milieu du précédent mercato estival, aurait enfin trouvé l'attaquant tant attendu par l'OM. En effet, depuis l'ouverture du mercato d'hiver, la piste menant à Arkadiusz Milik a été activée. Il faut dire que l'OM a rapidement compris qu'il y avait une grosse opportunité à saisir dans ce dossier. Refusant de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain, l'international polonais a été mis à l'écart à Naples et cherche à rebondir. Un dossier délicat, que Pablo Longoria serait sur le point de conclure.

Derniers détails pour l'arrivée de Milik

En effet, selon les informations de Mohamed Bouhafsi, l'accord est sur le point d'être trouvé en Naples et l'OM qui négocient les derniers détails de la transaction. Il devrait s'agir d'un prêt avec une option d'achat estimée à 8M€ et à laquelle s'ajouteront 4M€ de bonus. Ces dernières heures, les discussions tournaient également autour du pourcentage à la revente assez élevé que réclame le club italien. Afin de rendre possible son arrivée sous la forme d'un prêt à l'OM, Arkadiusz Milik a également prolongé son contrat à Naples qui s'achevait en juin prochain, à l'image de ce que Maxime Lopez avait fait l'été dernier pour faciliter son prêt à Sassuolo. Autrement dit, d'après le journaliste de RMC Sport , après de longues négociations, l'OM semble sur le point de boucler ce dossier très compliqué.