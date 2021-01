Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une opportunité en or pour cette sensation de Ligue 1

Publié le 19 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur de West Ham, Boulaye Dia n’intéresserait plus les Hammers qui se seraient lancés sur les traces de Youssef El-Nesyri. De quoi offrir une occasion dorée à l’OM pour le joueur de Reims.

Cet été, Boulaye Dia aurait été une piste activée par l’OM comme l’attaquant du Stade de Reims l’a assuré au micro de RMC pour Top of the Foot récemment. Et depuis ? Le directeur du football de l’OM semblerait être passé à autre chose bien que le10sport.com vous ait expliqué dernièrement que le club phocéen resterait en embuscade sur ce dossier. Étant proche de recruter Arkadiusz Milik via un prêt, Pablo Longoria pourrait avoir une belle occasion avec Boulaye Dia cet hiver puisque West Ham semblerait totalement se retirer de la course à la signature du meilleur buteur de Ligue 1.

West Ham est passé à autre chose avec Boulaye Dia