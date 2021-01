Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Milik ?

Publié le 19 janvier 2021 à 12h10 par A.C.

Arkadiusz Milik est annoncé toujours plus proche de l’Olympique de Marseille, pourtant un détail pourrait tout faire capoter.

C’est toujours plus chaud ! En fin de contrat avec le Napoli et inutilisé cette saison, Arkadiusz Milik pourrait bientôt rejoindre l’Olympique de Marseille. Ce mardi, RMC Sport annonce qu’une offre de prêt d'un montant de 8M€, plus 4M€ de bonus, aurait été formulée par l'OM et les derniers détails doivent désormais être réglés. Mais en Italie on explique que Aurelio De Laurentiis souhaiterait insérer une clause particulière dans le nouveau contrat de Milik. Cette clause empêcherait l’attaquant de revenir en Serie A pour un nombre d’années précis, une fois qu’il aurait rejoint l’OM.

Milik contre la clause anti-Serie A de De Laurentiis