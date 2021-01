Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ confirmé pour une figure du projet McCourt ?

Publié le 19 janvier 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche à vendre en parallèle de ses négociations pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik, Morgan Sanson semble bien parti pour signer à Aston Villa comme le10sport.com vous l’a révélé.

Ça bouge à l’OM en cette période de mercato hivernal ! Après avoir officialisé l’arrivée de Pol Lirola (prêt avec option d’achat de 12M€) et alors que les négociations avec Naples pour Arkadiusz Milik semblent en excellente voie, le club phocéen se penche également sur les départs. Lundi, le10sport.com vous a révélé en exclusivité l’offre d’Aston Villa pour Morgan Sanson, comprise entre 15 et 20M€, et le milieu de terrain de l’OM semble donc proche de la sortie comme le confirme d’ailleurs la presse étrangère.

Sanson toujours plus proche d’Aston Villa

Le journaliste Fabrizio Romano confirme nos révélations et indique que les négociations sont bel et bien en cours entre l’OM et Aston Villa pour Morgan Sanson, précisant même que le club anglais serait très confiant dans ses chances boucler rapidement le dossier. Recruté à l’aube du projet McCourt en provenance de Montpellier pour 9M€ en janvier 2017, le milieu de terrain de 26 ans devrait donc être, sauf énorme rebondissement, la prochaine grosse vente de l’OM.