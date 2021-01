Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola va tout changer dans ce dossier chaud de Zidane !

Publié le 19 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Même si le dossier Luka Modric penche vers une prolongation, le Real Madrid reste à l'affût d'un possible remplaçant en la personne de Rodrigo De Paul. Et l'arrivée de Mino Raiola dans ce dossier pourrait bel et bien accélérer les choses.

« Un futur au Real Madrid ? Je ne me fixe aucune limite, une fois que l'on arrive en équipe nationale dans une sélection comme celle de l'Argentine, on se sent prêt à jouer avec tout le monde. Je ne me fixe aucune limite et j'espère avoir une grande carrière et à travailler pour y arriver. » Comme il l'a fait clairement savoir à Sky Sport , Rodrigo de Paul aimerait franchir une étape supplémentaire dans sa carrière et pourquoi pas rejoindre le Real Madrid. Une idée qui a également fait son chemin chez les dirigeants de la Casa Blanca , qui se sont penchés sur l'éventualité de devoir trouver un remplaçant à Luka Modric. En fin de contrat le 30 juin prochain, Modric n'est toujours pas fixé pour son avenir et, même si l'option d'une prolongation semble être privilégiée, rien n'est acté pour le moment. C'est pourquoi le Real Madrid surveille de près la situation de Rodrigo De Paul qui évolue à l'Udinese. Et l'arrivée d'un certain Mino Raiola dans ce dossier pourrait faire bouger les choses.

Mino Raiola nouvel agent de De Paul ?