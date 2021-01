Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point sur les coulisses du départ du «Messi japonais» !

Publié le 19 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Prêté initialement à Villarreal, Takefusa Kubo va terminer la saison Getafe, toujours prêté par le Real Madrid. D’ailleurs, le Japonais s’est livré sur cette nouvelle expérience.

Passé par le centre de formation du FC Barcelone, Takefusa Kubo a finalement fait son retour en Europe en 2019, en rejoignant le Real Madrid. Et pour permettre au « Messi japonais » d’avoir du temps, la Casa Blanca l’a prêté à Majorque. Un prêt payant puisque le prodige de 19 ans. Et pour poursuivre la progression de Kubo, le Real Madrid l’avait prêté à Villarreal en début de saison, là où il pouvait notamment disputer l’Europa League. Toutefois, cela ne s’est pas bien passé puisqu’Unai Emery ne le faisait que très peu jouer. S’inquiétant pour leur pépite, les Merengue ont alors rompu le prêt de Kubo pour l’envoyer finalement dans la banlieue de Madrid, à Getafe.

« J’ai besoin de jouer »