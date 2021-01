Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation dans le dossier Delort !

Publié le 19 janvier 2021 à 7h15 par La rédaction

Un temps évoqué dans les petits papiers de l'OM, Andy Delort a rapidement mis les choses au clair sur sa volonté de rester à Montpellier. Un message fort auquel a fait écho le président Laurent Nicollin en rendant hommage à son attaquant.

« Si un autre challenge que Montpellier me fait rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher, j’étais à la cave à Toulouse où c’était très très compliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà, deux ans et demi plus tard je suis vice-capitaine quand Vito (ndlr Vitorino Hilton) n’est pas là. J’ai des responsabilités, je marque des buts et je me sens bien dans cette équipe. Ma première envie c’est de finir européen avec Montpellier pour rendre tout ce qu’il m’a donné. C’est le club de ma région, je vais tout faire pour monter le club où il mérité d’être. » Sur les antennes de Téléfoot La Chaîne , Andy Delort a récemment fait passer un message clair comme de l'eau de roche selon lequel il ne se voit absolument pas quitter Montpellier. Courtisé par des dirigeants de l'OM qui ont multiplié les pistes pour dénicher un attaquant de pointe au cours de ce mercato hivernal, Delort a très rapidement fermé la porte à un départ. Extrêmement loyal et reconnaissant encore le MHSC, l'international algérien l'a fait savoir et ce qu'il a évoqué semble être partagé par le club à en croire la dernière sortie de Laurent Nicollin.

« C’est un gamin qui est exceptionnel, qui donne tout et qui mouille son maillot »