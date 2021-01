Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retournement de situation pour l’avenir de cet indésirable !

Publié le 19 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que Junior Firpo était annoncé sur le départ du FC Barcelone, l’ancien joueur du Real Betis devrait finalement rester au sein du club catalan en seconde partie de saison.

Arrivé il y a un an et demi au FC Barcelone, Junior Firpo n’est pas parvenu à s’imposer sur le flanc gauche de la défense du club catalan. Il faut dire que la tâche est extrêmement difficile pour l’ancien joueur du Real Betis dans la mesure où il est en concurrence avec l’indéboulonnable Jordi Alba. De ce fait, en manque de temps de jeu, l’Hispano-dominicain était dernièrement annoncé sur le départ du Barça et comme figurant sur les tablettes de l’AC Milan, de West Ham United ou encore du Napoli. Seulement voilà, contre toute attente, Junior Firpo devrait finalement rester au FC Barcelone en seconde partie de saison à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Le FC Barcelone aurait décidé de retenir Junior Firpo cet hiver !