Mercato - PSG : Les dessous du passage à vide de Kylian Mbappé…

Publié le 19 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

En manque cruel de réalisme depuis quelques matchs au PSG, Kylian Mbappé pourrait déjà avoir la tête ailleurs selon Isabela Pagliari qui a fait le parallèle avec le Neymar de 2019 à l’approche de son départ avorté au FC Barcelone.

Alors qu’il a joué l’intégralité des quatre derniers matchs du PSG, hormis celui d’Angers au cours duquel il est sorti à la 79ème minute de jeu samedi soir, Kylian Mbappé peine à retrouver le chemin des filets. Son dernier but remonte au 23 décembre dernier lors de la large victoire du PSG pour la réception de Strasbourg au Parc des princes (4-0), soit le dernier match de Thomas Tuchel. Depuis la nomination de Mauricio Pochettino, Mbappé n’a jamais marqué. Une période de disette très surprenante pour le champion du monde qui est habituellement très décisif en Ligue 1. Et ce passage à vide pourrait bien trouver sa nature dans la situation contractuelle de l’attaquant du PSG qui ne cesse d’être commentée dans la presse et ne semble pas être sur le point de se régler, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022.

« Peut-être qu'il veut partir, un peu quand Neymar voulait partir du Paris Saint-Germain »