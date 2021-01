Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a bouclé un énorme recrutement pour l’été prochain !

Publié le 19 janvier 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du Real Madrid alors qu’il arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba aurait d’ores et déjà acté départ libre vers le club merengue.

Parmi les profils qui n’ont toujours pas prolongé avec leurs clubs respectifs et seront donc pour l’instant disponible gratuitement l’été prochain (Angel Di Maria, Gianluigi Donnarumma…), David Alaba (28 ans) est très courtisé. Le défenseur autrichien du Bayern Munich a notamment été annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, mais c’est surtout le Real Madrid qui semble tenir la corde dans ce dossier depuis quelques semaines. Et Zinedine Zidane aurait d’ailleurs frappé un grand coup avec Alaba…

Alaba aurait déjà signé au Real