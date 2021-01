Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est tout proche de boucler une vente !

Publié le 19 janvier 2021 à 7h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a assuré ces dernières heures, le transfert de Morgan Sanson se confirme pour Aston Villa. On se trouve d’ailleurs dans la dernière ligne droite de ce dossier chaud de l’OM.

C’est un dossier qui dure depuis des semaines désormais, comme le10sport.com vous l’expliquait le 26 décembre dernier. Un club anglais, dont l’identité n’avait alors pas filtrée, s'était déjà démarqué en formulant une offre pour Morgan Sanson qui n’est plus indiscutable à l’OM dans le onze de départ d’André Villas-Boas. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à l’Olympique de Marseille, Sanson pourrait bel et bien prendre la direction de la Premier League et plus précisément de Birmingham. Ces derniers jours, l’intérêt d’Aston Villa a été divulgué et tous les feux sembleraient désormais être au vert pour que cette opération se concrétise.

Plus qu’une question de jours pour Sanson ?