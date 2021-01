Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sort du silence dans ce dossier brûlant !

Publié le 19 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le Real Madrid aurait bouclé l'arrivée de David Alaba, dont le contrat s'achève en juin prochain au Bayern Munich, Zinedine Zidane laisse planer le doute dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba ne devrait pas prolonger son bail avec le Bayern Munich et se dirige donc vers un départ libre. Et alors que plusieurs clubs sont à l'affût dans ce dossier, c'est bien le Real Madrid qui aurait raflé la mise à en croire les informations de Marca . L'international autrichien devrait donc prochainement rejoindre la Casa Blanca . Toutefois, Christian Falk a jeté un froid dans ce dossier. « J'ai parlé au père et à l'agent George (Alaba). Il dit : rien n'est encore fixé avec le Real Madrid et rien n'a été signé. il y a d'autres clubs intéressés », expliquait le journaliste de Bild .

Zidane botte en touche pour Alaba