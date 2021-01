Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel répond à Roland Romeyer pour Mostafa Mohamed !

Publié le 19 janvier 2021 à 14h00 par A.M.

Quelques jours après la sortie de Roland Romeyer qui a fait polémique dans le feuilleton Mohamed Mostafa, Claude Puel tente d'expliquer les propos du président du directoire de l'ASSE.

Très intéressé par la venue de Mohamed Mostafa, Claude Puel semblait être en bonne position pour recruter l'attaquant de Zamalek. Toutefois, Roland Romeyer a rapidement compromis les discussions dans ce dossier en sortant du silence. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l’accord », a récemment confié le président du directoire de l'ASSE concernant les négociations avec Zamalek.

Puel défend Romeyer