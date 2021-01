Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros obstacle à 5M€ pour ce dossier prioritaire de Puel ?

Publié le 18 janvier 2021 à 20h15 par T.M.

Malgré les récents accrochages entre l’ASSE et le Zamalek, rien ne serait encore perdu pour l’arrivée de Mostafa Mohamed. A condition toutefois de résoudre un gros point de désaccord.

Mostafa Mohamed viendra-t-il renforcer l’attaque de l’ASSE cet hiver ? L’attaquant du Zamalek est en tout cas la priorité de Claude Puel et des Verts, mais encore faut-il se mettre d’accord avec son club. Et ces derniers jours, ce dossier a pris une mauvaise tournure, notamment pour des raisons financières. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, le dossier Mohamed a pris du plomb dans l’aile à cause des exigences de l’équipe égyptienne. Depuis, ça s’est même tendu entre l’ASSE et le Zamalek au point de remettre totalement en question une possible arrivée de Mostafa Mohamed. Faut-il alors définitivement faire une croix sur ce renfort ? Pas totalement…

Ce n’est pas encore terminé !