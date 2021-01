Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mostafa Mohamed au cœur d'une énorme promesse !

Publié le 19 janvier 2021 à 12h00 par A.M.

Bien que la piste menant à Mostafa Mohamed semble avoir pris du plomb dans l'aile du côté de l'ASSE, Zamalek semble encore très inquiet dans ce dossier.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE a rapidement fait de Mostafa Mohamed sa priorité. Mais alors que ce dossier était en bonne voie comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'intervention de Roland Romeyer a tout fait capoter. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l’accord », a lâché le président du directoire de l'ASSE. Des propos qui n'ont pas du tout plu à Zamalek qui a réclamé des excuses publiques des Verts.

Zamalek fait une promesse à Mostafa Mohamed