Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’incroyable scénario du dossier Mostafa Mohamed !

Publié le 18 janvier 2021 à 12h30 par B.C.

Alors que l’on pensait le dossier clos, l’ASSE pourrait encore avoir une chance de mettre la main sur Mostafa Mohamed, mais le temps presse. Le Zamalek exige des excuses publiques du club stéphanois après les déclarations de Roland Romeyer tandis que Galatasaray se prépare à passer à l’action pour l’attaquant égyptien.

Désireux de se renforcer en attaque, l’ASSE a décidé de se positionner sur Mostafa Mohamed cet hiver, un dossier qui semblait plutôt simple à première vue. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Jean-Luc Buisine s’est rendu en Egypte quelques jours avant Noël pour négocier le transfert de Mostafa Mohamed avec le Zamalek, mais les discussions ont traîné malgré le forcing des Verts , incitant Roland Romeyer à intervenir il y a quelques jours. Une sortie qui a totalement chamboulé ce dossier : « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek. Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l’accord. » Des déclarations qui ont vexé le Zamalek, décidant de mettre fin aux discussions.

L’ASSE y croit encore pour Mostafa Mohamed

L’affaire semblait donc réglée pour l’AS Saint-Etienne, mais Jean-Luc Buisine a voulu calmer le jeu durant le week-end en prenant la parole auprès du média égyptien Btolat : « Il y a eu un malentendu dû à une erreur de traduction. Roland Romeyer est très contrarié par l'incompréhension de ses déclarations, car il faisait référence aux agents qui ont essayé d'obtenir une commission de sa part et qui lui ont menti pour conclure l’affaire. Le président de Saint-Etienne n'a jamais voulu viser, dans ses déclarations, le conseil d'administration de Zamalek . » Et ce lundi, Le Progrès révèle que le club du Forez continuerait de croire en ses chances pour Mostafa Mohamed, et des discussions seraient toujours en cours pour tenter de trouver une issue favorable. Preuve de la volonté de l’ASSE de parvenir à un accord avec le Zamalek, Jean-Luc Buisine a de nouveau fait un pas en direction de l’écurie égyptienne en leur envoyant une lettre, relayée par RMC dimanche, pour apaiser la situation : « La colère du président Roland Romeyer n'était pas contre le conseil d'administration de Zamalek mais envers tous les contacts et intermédiaires qui voulaient s'impliquer dans le processus de négociations entre les deux clubs concernant le transfert de Mostafa Mohamed. Saint-Étienne est profondément désolé pour ce malentendu. Nous croyons fermement au professionnalisme de Zamalek, et à la loyauté et l'honnêteté des membres de son conseil d'administration. Nous souhaitons sincèrement que Zamalek et Saint-Étienne maintiennent de bonnes relations . »

Zamalek réclame des excuses de Romeyer, Galatasaray prépare son offre