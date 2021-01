Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi ne fait pas l’unanimité au Qatar !

Publié le 19 janvier 2021 à 11h30 par A.C.

Leonardo semble décidé à tenter sa chance pour Lionel Messi, mais le sextuple Ballon d’Or est-il vraiment la recrue qu’il faut au Paris Saint-Germain ? A Doha, on semble avoir des doutes...

C’est une situation très particulière. Considéré comme une véritable icône au FC Barcelone, ainsi que comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi peut négocier librement avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier. Son contrat se termine en effet en juin prochain et, pour le moment, une prolongation ne semble pas encore programmée. Il faut dire que Messi a fait des pieds et des mains pour quitter le Barça l’été dernier et avec les élections à la présidence reportée, son avenir ne devrait pas être réglé de sitôt. Forcément, un sextuple Ballon d’Or en fin de contrat éveille énormément de convoitises. Messi a ainsi été lié à plusieurs clubs, des plus improbables aux plus probables, mais désormais ils semblent être deux à réellement pouvoir boucler une telle opération : Manchester City et le Paris Saint-Germain.

« Messi ? Notre chaise est juste réservée au cas où... »

A Paris, on semble en tout cas vouloir tenter sa chance. Lors d’un long entretien accordé à France Football ce mardi, Leonardo a en effet expliqué que le Paris Saint-Germain sera bien là, au moment où l’avenir de Lionel Messi se décidera. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période ». D’ailleurs, ESPN assurait récemment que Messi a toujours été l’un des grands rêves des propriétaires du PSG, tout comme son rival Cristiano Ronaldo.

Des gros doutes au sein du PSG ?