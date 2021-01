Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane est déjà passé à l'action pour Mbappé !

Publié le 19 janvier 2021 à 8h45 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’est pas certain de rester dans la capitale, et Zinedine Zidane ferait le maximum pour le convaincre de rejoindre le Real Madrid dès l’été prochain.

Recruté en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’une des nouvelles stars du football mondial sous le maillot du PSG. L’international français a donc fait le bon choix en optant pour le club de la capitale, alors que le Real Madrid était déjà proche de mettre les mains sur lui. Mais à quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Florentino Pérez pourrait enfin obtenir gain de cause. Si les conditions sont réunies, le Real Madrid voudrait se positionner sur Kylian Mbappé afin de s’attacher ses services, alors que ce dernier est lié au PSG jusqu’en juin 2022 et semble encore loin d’une prolongation. Pour maximiser ses chances, Zinedine Zidane mettrait d’ailleurs du sien pour convaincre Kylian Mbappé de le rejoindre à la Casa Blanca .

Zidane échange régulièrement avec Mbappé