Mercato - Barcelone : Le feuilleton Haaland prend un énorme tournant !

Publié le 19 janvier 2021 à 10h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblerait être confronté aux géants de Premier League pour Erling Braut Haaland, le buteur du Borussia Dortmund n’aurait nullement l’intention de quitter la Ruhr à la fin de la saison.

Avec ses 35 buts en autant de rencontres disputées au Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, Erling Braut Haaland a l’Europe à ses pieds. Du haut de ses 20 ans, l’international norvégien aurait fait tourner la tête du Real Madrid, mais aussi du FC Barcelone et particulièrement à Joan Laporta, candidat favori à la présidence du Barça . Néanmoins, les deux institutions de Liga auraient fort à faire pour mettre la main sur le joyau norvégien. En effet, selon The Daily Telegraph et The Athletic , Manchester City et Chelsea ne compteraient pas faire de la figuration dans cette opération. Et les Blues prévoiraient de partir à l’assaut auprès du BvB pour le transfert de Haaland lors du prochain mercato. Mais ce pourrait être peine perdue.

«Aucune chance» que Haaland quitte le BvB l’été prochain !