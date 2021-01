Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé aurait déjà été identifié par Leonardo !

Publié le 19 janvier 2021 à 17h45 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le club parisien lors du prochain mercato estival. Alors que les noms de Paulo Dybala et Harry Kane sont récemment sortis pour le remplacer, Leonardo aurait une autre idée en tête.

Courtisé par le Real Madrid depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé pourrait enfin débarquer dans la capitale espagnole lors du prochain mercato estival. Le champion du monde tricolore tarde en effet à trouver un accord avec le PSG pour prolonger, et le Real Madrid chercherait par tous les moyens de boucler sa venue. D’après les dernières informations en provenance d’Espagne, Zinedine Zidane serait en contact régulier avec Kylian Mbappé pour préparer sa venue chez les Merengue , et le PSG aurait même déjà fixé le prix d’un transfert : 150M€. En cas de départ, la direction devra toutefois mettre la main sur son successeur, et Mauricio Pochettino aurait notamment des vues sur Paulo Dybala ou Harry Kane, mais Leonardo verrait les choses différemment.

Leonardo préférerait Joao Felix