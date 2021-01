Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour sa nouvelle piste en Ligue 1 !

Publié le 19 janvier 2021 à 21h10 par A.M.

En quête d'un nouveau joueur pour remplacer Morgan Sanson, l'OM viserait Farid Boulaya, un profil un peu plus offensif. Et le FC Metz espère récupérer entre 5 et 7M€ pour son numéro 10.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de Morgan Sanson prend forme. En effet, l'OM et Aston Villa sont proches d'un accord pour le transfert du milieu de terrain tricolore qui permettrait de faire entrer près de 20M€ dans les caisses marseillaises. Un départ qui devrait ainsi soulager un peu les finances du club phocéen qui rencontre de grandes difficultés économiques. Mais en plus d'Arkadiusz Milik, l'OM souhaite profiter de cette somme pour s'attaquer à un autre joueur : Farid Boulaya.

Metz réclame entre 5 et 7M€ pour Boulaya