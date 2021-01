Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point sur le départ de Morgan Sanson !

Publié le 19 janvier 2021 à 16h15 par T.M.

Alors que Morgan Sanson se rapprocherait d’un départ de l’OM pour rejoindre Aston Villa, Dean Smith, entraîneur des Villans, a été interrogé sur ce dossier.

En ce mercato hivernal, l’OM a d’ores et déjà acté le départ de Kevin Strootman. Le Néerlandais a été prêté au Genoa, qui prendra en charge 50% de son salaire. Quelques économies pour les Phocéens qui s’apprêteraient à encaisser un joli chèque. En effet, ces derniers jours, cela s’est accéléré autour de Morgan Sanson. Souvent annoncé comme l’un des principaux candidats au départ grâce à sa grosse valeur marchande, l’ancien de Montpellier se rapprocherait d’un départ en Premier League. Et c’est du côté d’Aston Villa que le milieu de terrain pourrait poser ses valises. Alors que les deux clubs négocieraient actuellement le départ de Sanson, on ne veut pas trop en dire chez les Villans.

« Nous ne dirons jamais non à une bonne affaire »