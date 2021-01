Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik prêt à faire capoter son transfert ?

Publié le 19 janvier 2021 à 16h10 par A.C.

Les tensions entre Arkadiusz Milik et le Napoli pourrait mettre à mal la grosse opération de l’Olympique de Marseille de cet hiver.

Tout semblait bouclé. Pour offrir à André Villas-Boas l’attaquant qu’il souhaite tant, Pablo Longoria travaille activement sur la piste Arkadiusz Milik. RMC Sport a annoncé ce mardi une offre de prêt avec option d’achat de l’Olympique de Marseille à 8M€, avec 4M€ de bonus, qui pourrait bien convaincre le Napoli. Mais avant, Milik devra prolonger, car son contrat actuel se termine en juin prochain. Et c’est justement là que ça coince...

Milik a refusé une première offre de prolongation du Napoli