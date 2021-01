Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre provoqué par Alaba ? La réponse de Zidane !

Publié le 19 janvier 2021 à 16h00 par A.M.

A l'occasion de son passage en conférence de presse, Zinedine Zidane a été interrogé sur l'influence que pourrait avoir l'arrivée de David Alaba sur l'avenir de Sergio Ramos.

Et si le premier gros coup estival était déjà connu ? Selon les informations de Marca, David Alaba serait effectivement tombé d'accord avec le Real Madrid afin de s'y engager libre l'été prochain alors que son contrat au Bayern Munich s'achève à l'issue de la saison. Interrogé à ce sujet, Zinedine Zidane a botté en touche : « C'est un joueur qui n'est pas le mien et, en tant qu'entraîneur, je suis ici pour réfléchir au match de demain. Je n'entrerai pas dans ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est le jeu de demain . »

Ramos poussé au départ par Alaba ? Zidane dément