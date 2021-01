Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez se livre sur sa relation avec André Villas-Boas !

Publié le 19 janvier 2021 à 22h10 par Th.B.

Prêté à Sassuolo pour l’intégralité de la saison, Maxime Lopez s’en est allé de l’OM voyant qu’il ne disposait pas de la pleine confiance d’André Villas-Boas. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Français a noué une belle relation avec l’entraîneur de l’OM.

Au même titre que Bouna Sarr qui était un cadre du groupe phocéen, Maxime Lopez a lui aussi quitté l’OM au cours du dernier mercato estival. Lui qui était sous contrat jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain français n’entrait pas spécialement dans les plans d’André Villas-Boas qui a d’ailleurs recruté Pape Gueye et Michaël Cuisance dans son secteur de jeu lors de cette fenêtre des transferts. Après rumeurs l’envoyant notamment en Angleterre ou au FC Séville, Maxime Lopez a finalement été prêté à Sassuolo. Cependant, Lopez n’est pas parti fâché avec l’entraîneur de l’OM.

«C’est une personne que j’apprécie en dehors du foot et je n’ai pas grand chose contre lui»