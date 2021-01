Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait lâché une bombe sur son avenir en interne !

Publié le 19 janvier 2021 à 13h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone. Cependant, l’Argentin aurait ouvert la porte à une prolongation en interne...

Bien décidé à quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté, ne voulant pas entrer en guerre avec son club de coeur. Cependant, l’Argentin n’a pas prolongé son bail et sera donc libre de s’engager où il le souhaite à l’issue de la saison. Manchester City serait alors à l’affût, tout comme le PSG. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période », a confirmé Leonardo ce mardi, dans France Football . Mais une prolongation de Lionel Messi au Barça ne serait pas à exclure, surtout si Joan Laporta venait à prendre les rênes du club culé.

Messi prêt à rester au Barça à une condition