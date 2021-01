Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros froid est jeté sur l'avenir de Koeman !

Publié le 19 janvier 2021 à 21h30 par La rédaction

Candidat pour devenir président du FC Barcelone, Joan Laporta a laissé planer le doute sur le futur de l'entraîneur Ronald Koeman.

L'élection présidentielle censée déterminer le nouveau président du FC Barcelone devait avoir lieu le 24 janvier prochain, mais a finalement été remise à une date ultérieure à cause du coronavirus. Ce report n'empêche pas les trois derniers candidats en cours Victor Font, Joan Laporta et Toni Freixa, d'exposer leurs idées dans la presse. Dans Mundo Deportivo , c'est justement Joan Laporta qui s'est exprimé sur l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman. Et selon ses propos, la place du technicien néerlandais sur le banc du club catalan est tout sauf assurée...

« J’ai beaucoup de contacts dans le monde du foot »