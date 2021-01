Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse opération qui pourrait contrarier Pochettino pour Paul Pogba !

Publié le 19 janvier 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Comme l'a annoncé la presse britannique il y a quelques jours, Mauricio Pochettino voudrait s'offrir les services de Paul Pogba. Toutefois, le nouveau technicien du PSG devrait livrer une grosse bataille pour le recrutement du milieu de terrain de Manchester United, notamment avec la Juventus.

Dans une situation compliquée à Manchester United, Paul Pogba ne devrait plus faire long feu en terres mancuniennes. Arrivé cet hiver sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino serait prêt à en profiter pour l'accueillir dans un avenir proche. Selon les informations du Daily Star , divulguées il y a plusieurs jours, le nouvel entraineur du PSG serait un grand fan de Paul Pogba et espérerait voir Leonardo lui offrir la star de Manchester United lors du prochain mercato estival. Interrogé dans les colonnes de France Football ce mardi, le directeur sportif du PSG a lâché ses vérités sur ce dossier. « Paul Pogba et Dele Alli ? On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà̀ vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en ce e période de crise. En revanche, je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais, pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant » , a confié Leonardo. En plus du PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient également sur les traces de Paul Pogba. D'ailleurs, ces deux géants européens seraient déterminés à recruter La Pioche depuis plusieurs saisons, mais ne sont jamais parvenus à faire plier la direction de Manchester United. Malgré leurs échecs répétés, Madrilènes et Bianconeri ne perdraient pas espoirs et seraient toujours prêts à en découdre sur ce dossier. D'ailleurs, la Juve aurait monté un plan bien précis pour obtenir gain de cause et battre ses concurrents pour Paul Pogba.

Rabiot et Ramsey inclus dans l'opération Pogba ?