Mercato - PSG : Une recrue surprise préparée par Leonardo ?

Publié le 19 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

Durant ce mercato hivernal, du côté du PSG, il est surtout question d’une possible arrivée de Dele Alli. Néanmoins, d’ici la fin du mois de janvier, il ne serait pas exclu que Leonardo réserve une ou deux surprises pour le recrutement parisien.

Depuis la nomination de Mauricio Pochettino, l’une des questions qui revient en boucle est de savoir à quoi il faut s’attendre pour le mercato hivernal du PSG. Pour le moment, le club de la capitale n’a pas bougé et lors de ses conférences de presse, l’entraîneur parisien n’a pas vraiment été loquace à ce sujet. Ce mardi, dans France Football , Leonardo en a dit un peu plus sur le recrutement du PSG, expliquant alors : « Paul Pogba et Dele Alli ? On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément ». Il ne faudrait donc pas s’attendre à de grosses folies d’ici la fin du mercato hivernal, mais cela pourrait tout de même bouger au PSG. Mais qui viendra renforcer les rangs parisiens ?

Un latéral droit aussi attendu

Concernant les rumeurs liées au PSG, il est avant tout question d’un intérêt pour Dele Alli. Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, le Britannique n’entre pas dans les plans de José Mourinho et souhaiterait venir se relancer à Paris avec l’entraîneur argentin. Toutefois, le recrutement du PSG pourrait ne pas s’arrêter à Dele Alli. En effet, à l’occasion du podcast de RMC L’After Paris , Loïc Tanzi a révélé qu’il faudra surtout être attentif dans les dernières heures du mercato, moment où Leonardo est habitué à réserver des surprises. Alors que le directeur sportif du PSG l’a bien montré cet été avec les arrivées tardives de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha, il pourrait en être de même en ce mois de janvier. D’ailleurs, au PSG, cette recrue surprise pourrait déjà être bien ciblée. « Dans les deux derniers jours du mercato, Leonardo pourrait tenter 1 ou 2 prêts. Peut-être un latéral droit. On sait que le PSG cherche un peu à ce poste là », a ainsi lâché Loïc Tanzi.

