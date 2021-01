Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur ce dossier chaud à 50M€ !

Publié le 20 janvier 2021 à 0h15 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo et de Mauricio Pochettino, Dele Alli ne devrait pas quitter Tottenham pour 50M€ comme Le Parisien le laissait dernièrement entendre. Cependant, bien qu’aucune somme fixe n’aurait été convenue, le PSG devrait quand même sortir le chéquier pour Alli.

Et si Dele Alli débarquait au PSG cet hiver ? C’est une option à considérablement prendre en considération. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 26 décembre dernier avant même que Mauricio Pochettino ne soit officiellement présenté, l’entraîneur du PSG faisait déjà de son ancien milieu offensif une piste chaude et devançant même celle menant à Christian Eriksen. Et bien que Alli souhaiterait venir à Paris selon Téléfoot La Chaîne , Tottenham ne devrait pas se laisser faire et réclamerait une somme avoisinant les 50M€ à en croire les informations du Parisien . Mais qu’en est-il vraiment ?

Pas de montant concret fixé par Tottenham pour Dele Alli, mais…