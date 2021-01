Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 50M€ dans le dossier Dele Alli !

Publié le 18 janvier 2021 à 21h45 par D.M.

Tottenham voudrait faire entrer de l’argent dans ses caisses grâce à la vente de Dele Alli. Le club anglais demanderait 50M€ pour se séparer de l’international anglais cet hiver.

Formé à Tottenham, Dele Alli traverse une période délicate. L’international anglais ne rentre pas dans les plans de José Mourinho et voudrait quitter son équipe afin de retrouver du temps de jeu dans l’optique de disputer le prochain Euro. Récemment nommé au poste d’entraineur du PSG, Mauricio Pochettino veut renforcer le milieu de terrain et s’est fixé comme priorité de recruter Dele Alli selon nos informations exclusives du 26 décembre dernier. A en croire le journaliste du Guardian Fabrizio Romano, Leonardo voudrait accélérer dans ce dossier avec l’espoir de trouver un accord avant la fin de la semaine. Mais la tâche s’annonce compliquée pour le directeur sportif du PSG.

Tottenham aurait valorisé Dele Alli à 50M€