Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les phrases de Leonardo sur Neymar-Mbappe décryptées

Publié le 19 janvier 2021 à 23h45 par La rédaction

Dans les colonnes de France Football, Leonardo s’est exprimé sur les éventuelles prolongations de Neymar et Mbappe. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Leonardo est revenu sur les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappe, tous deux en fin de contrat en juin 2022 : « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là ».

Le départ de Mbappe n’est plus écarté…

S’il déclare officiellement son optimisme, ce qui entre tout à fait dans la logique des choses, on peut tout de même percevoir une légère inflexion dans le discours de Leonardo, qui entre les lignes, laissent deviner que le PSG pourrait ne pas boucler les deux prolongations. En effet, lorsque le directeur sportif affirme que le club n’est pas là à supplier et que ne resteront que ceux qui le veulent vraiment, il n’est pas difficile de faire le lien avec la situation de Kylian Mbappe, qui à l’inverse de Neymar, n’a pour l’instant jamais émis de message favorable au sujet d’une éventuelle prolongation à Paris, laissant plutôt deviner un choix inverse. Entre les lignes, Leonardo commence à émettre le message que le départ de Mbappe n’est plus exclu.